Weigl e Cervi de volta aos convocados do Benfica

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Weigl e Cervi voltam à lista de convocados do Benfica para o encontro com o Sporting, no sábado, na derradeira partida do campeonato, enquanto Taarabt e Grimaldo continuam no boletim clínico.

O médio alemão Julian Weigl falhou o último compromisso das águias por acumulação de cartões amarelos, enquanto o extremo argentino Franco Cervi esteve indisponível por causa de um traumatismo no pé esquerdo.

Entre os 24 convocados pelo técnico Nélson Veríssimo para a 34.ª e última jornada da Liga, destaque ainda para a inclusão do jovem defesa João Ferreira, com outro jovem, o médio Paulo Bernardo, a sair da lista de opções para o dérbi lisboeta.

Gonçalo Ramos, avançado que se estreou com um bis na equipa principal do Benfica na última jornada, frente ao Desportivo das Aves, volta a marcar presença na convocatória.

Já o marroquino Adel Taarabt e o espanhol Alex Grimaldo falham este dérbi do futebol português, estando a recuperar, respetivamente, de uma entorse no tornozelo direito e de uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

O Benfica (74 pontos em 33 jogos) garantiu o segundo lugar da presente edição da Liga, levando menos oito pontos do que o campeão F. C. Porto, enquanto os leões são terceiros com 60 pontos.

Lista de 24 convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin.

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares, Tomás Tavares e João Ferreira.

Médios: Zivkovic, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Rafa, Cervi, Florentino e Chiquinho.

Avançados: Seferovic, Vinícius, Dyego Sousa, Jota e Gonçalo Ramos.