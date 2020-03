Weigl e Rafa de fora do onze do Benfica contra o Vitória de Setúbal

Nuno Barbosa Hoje às 17:07 Facebook

Bruno Lage optou por lançar Cervi e Chiquinho na equipa titular, deixando Weigl e Rafa Silva no banco, naquelas que são as duas únicas mudanças quanto ao último jogo, o do empate (1-1), no Estádio da Luz, frente ao Moreirense

Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Samaris, Cervi; Chiquinho e Vinícius foram os onze homens escolhidos por Bruno Lage para avançarem, de início, contra o Vitória, em Setúbal, num jogo referente à 24.ª jornada da Liga.

Svilar, Dyego Sousa, Rafa Silva, Weigl, Florentino, Nuno Tavares e Jota são os homens que Bruno Lage tem à disposição no banco de suplentes.

Quanto ao V. Setúbal, treinado por Júlio Velazquez, esse avança com Makaridze; Sílvio, Artur Jorge, Jubal, André Sousa; Carlinhos, Nuno Valente, Semedo, Mansilla; Ghilas e Zequinha.

No banco de suplentes, o treinador espanhol dos sadinos poderá recorrer a Lucas Paes, Mano, Guedes, Nuno Pinto, Leandrinho, Montiel e Antonucci.

João Pinheiro foi o árbitro designado para dirigir esta partida e terá Bruno Rodrigues e Nuno Eiras como assistentes. No VAR estará Luís Godinho. Miguel Nogueira é o quarto árbitro.