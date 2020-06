Weigl e Zivkovic treinaram sem limitações

JN Hoje às 18:53 Facebook

O plantel do Benfica realizou, esta segunda-feira, no Seixal, novo treino tendo em vista o jogo com o Portimonense, relativo à 26.ª jornada da Liga, agendado para quarta-feira, às 19.15 horas, em Portimão. Weigl e Zivkovic, jogadores que receberam assistência hospitalar na sequência do apedrejamento ao autocarro das águias, treinaram sem limitações.

Tanto o médio alemão Julian Weigl, como o extremo sérvio Zivkovic já treinaram em pleno esta segunda-feira, no Seixal, às ordens do treinador Bruno Lage.

Recorde-se que na quinta-feira, após o empate sem golos frente ao Tondela, na jornada que marcou o regresso da Liga, o autocarro do Benfica foi vandalizado com pedras, na saída da autoestrada A2, tendo os jogadores Weigl e Zivkovic sido atingido por estilhaços.