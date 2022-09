Weigl na Alemanha para assinar pelo Borussia Moenchengladbach

Julian Weigl viajou para a Alemanha e vai assinar nesta quinta-feira pelo Borussia Moechenglabdach.

O médio do Benfica será emprestado e, ao que tudo indica, o clube alemão fica com uma opção de compra de 15 milhões de euros. Filmado pela Sky nesta quinta-feira, o jogador preparava-se para efetuar exames médicos no emblema alemão.

Contratado em 2018/19 ao Borussia Dortmund, o futebolista, de 26 anos, não entrava nos planos de Roger Schmidt para esta temporada. Florentino e Aursnes são os escolhidos pelo técnico para a posição de médio defensivo.