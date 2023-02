Weigl no M'Glabdach em definitivo: "Não é preciso convencê-lo a ficar"

O diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, mostrou vontade em contar com Julian Weigl, emprestado pelo Benfica. O dirigente acredita que o médio tem vontade de permanecer no emblema germânico.

"Não precisamos de convencer o Julian, ele já é 100% do Borussia. O nosso trabalho é conversar com o Benfica. No entanto, devemos deixar claro que não temos as rédeas da ação nas nossas mãos. Estamos a trabalhar nisso porque é uma questão pessoal muito importante para nós", disse Roland Virkus.

Weigl está atualmente emprestado ao clube da Alemanha e tem uma cláusula de opção de 15 milhões de euros. Inicialmente os responsáveis do M´Gladbach mostraram-se desconfiados pelo alto valor da cláusula, mas as exibições do médio defensivo, de 27 anos, convenceram os alemães. Esta temporada Weigl já leva 18 jogos.

"O Julian encaixa perfeitamente na equipa e no nosso estilo de jogo. Ele identifica-se muito com o clube e pode ser um líder. Estas são algumas das razões pelas quais ele encaixa aqui. O meu trabalho é fazer tudo o que for possível para o manter para lá do dia 30 de junho [data em que termina o empréstimo]", concluiu Virkus