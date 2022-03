Weigl pisca o olho à Bundesliga no verão

Médio encara regresso "interessante" e avalia "próximo passo" no fim da época. Águia quer recuperar investimento,

A cumprir a terceira época nas águias, Julian Weigl admite "sentir-se confortável em Lisboa", mas não deixa de encarar um eventual regresso à Alemanha no final da época. "A Bundesliga é sempre interessante. Mas primeiro quero conseguir muito com o Benfica esta época. Reúno-me sempre com a minha família no verão e vemos como está a situação para um eventual próximo passo. Basicamente, sinto-me muito confortável em Lisboa", destacou o jogador durante a concentração da seleção alemã, experiência que já não vivia há cinco épocas.

O médio tem contrato com as águias até 2024 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Apesar da preponderância na equipa, o JN sabe que a SAD aceitará sempre negociar a hipotética saída desde que surja uma proposta que cubra o investimento de 20 milhões de euros realizado em 2019, na aquisição ao Borussia de Dortmund.