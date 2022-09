Weigl retrata-se de declarações sobre a Liga portuguesa: "Amo o Benfica"

André Bucho Hoje às 17:16 Facebook

Alemão emprestado pelo Benfica ao Monchengladbach foi obrigado a recorrer às redes sociais para esclarecer declarações dadas à Sky Sports sobre a visibilidade da Liga portuguesa

Julian Weigl gerou polémica esta sexta-feira, como consequência de uma declaração à estação televisiva Sky Sports, em que abordou a saída do Benfica e da Liga portuguesa, para regressar à Liga alemã. "Mesmo em jogos grandes, como contra F. C. Porto ou Sporting, muitas vezes os meus amigos aqui [na Alemanha] nem sequer notavam. O público ou a Imprensa [fora de Portugal] não falavam. Eu queria regressar para uma liga de topo na Europa e sei o caminho que fiz na Bundesliga, onde sempre me senti muito confortável", atirou o médio, que ainda pertence aos quadros do Benfica, estando cedido ao Monchengladbach até ao final da temporada.

Ora, face ao alcance das declarações, o internacional germânico viu-se obrigado a recorrer às redes sociais para prestar esclarecimentos. "Normalmente não sou uma pessoa que passa muito tempo a ler jornais, mas quero esclarecer uma coisa porque fui simplesmente mal interpretado. Tenho muito respeito pela liga portuguesa e acabei de dizer que a liga portuguesa na Alemanha não recebe a atenção que merece. Basta. Serei sempre um fã incondicional. Amo o Benfica", escreveu o centrocampista.

Weigl não entrou nas contas de Roger Schmidt e foi emprestado até ao final da temporada ao Borussia Monchengladbach. Pelos alemães, participou em 3 jogos esta temporada.