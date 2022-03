Weigl volta às convocatórias da seleção alemã cinco anos depois

JN Hoje às 13:00 Facebook

Cinco anos depois, Julian Weigl está de regresso à seleção alemã. O médio foi convocado para os jogos de preparação com Israel e os Países Baixos.

O médio defensivo do Benfica soma, até ao momento, cinco internacionalizações pela equipa principal germânica, a qual não representa desde 2017.

Hans Dieter-Flick, selecionador alemão, aproveitará os jogos de preparação com as seleções de Israel e os Países Baixos, nos dias 26 e 29 de março, para analisar, "in loco", o nível atual do jogador encarnado, um dos indiscutíveis no meio-campo encarnado.

Convocatória

Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern de Munique), ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Frankfurt).

Defesas: Ginter (Borussia Mönchengladbach), Gunter (Friburgo), Henrichs (Leipzig), Kehrer (PSG), Koch (Leeds), David Raum (Hoffenheim), Antonio Rudiger (Chelsea), Schlotterbeck (Friburgo), e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Médios: Julian Draxler (PSG), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Gundogan (Manchester City), Weigl (Benfica) e Musiala (Bayern de Munique).

Avançados: Havertz (Chelsea), Thomas Muller (Bayern de Munique), Nmecha (Wolfsburg), Sané (Bayern de Munique), Adeymi (Red Bull Salzburg) e Timo Werner (Chelsea).