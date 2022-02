Welinton Júnior faz justiça pelo próprio pé

Vasco Samouco Hoje às 21:40 Facebook

Algarvios marcam duas vezes, mas só levam um ponto. Jogo aberto, merecia mais golos. André Ferreira brilhou.

Os que acreditam que a justiça tarda mas não falha, agora também podem agarrar-se ao golo de Welinton Júnior, o mesmo que permitiu ao Portimonense livrar-se da terceira derrota consecutiva e levar um empate merecido da Capital do Móvel, às custas de uns pacenses que ficam a salivar por dois pontos que ainda podem vir a fazer falta. Os algarvios fizeram pela vida e, aos 90+1, foram, finalmente, capazes de derrubar o muro André Ferreira.

Outra verdade é que dois golos foram pouco para um duelo disparado na direção das duas balizas. O Paços entrou melhor e colocou-se em vantagem ao fim de 15 minutos, quando Lucas Possignolo desviou para a baliza errada. O 1-0 foi também o despertador que o Portimonense estava a precisar; o jogo arrebitou-se definitivamente e André Ferreira entrou em ação: para começar, parou um penálti de Anderson (27m). Os castores não se ficaram e cheiraram o segundo golo, primeiro por Nuno Santos e depois por Lucas Silva.

O 2-0 não apareceu e a reação do Portimonense subiu de tom depois do intervalo e só não festejou mais cedo porque o guarda-redes pacense fez três defesonas. O antídoto, estava no banco: Lucas Fernandes cruzou e o estreante Welinton Júnior finalizou. No minuto seguinte, Koffi, com a baliza à mercê, atirou ao lado uma estreia de sonho e o empate aguentou-se. E bem.

