Welinton Júnior marca dois e salva algarvios

Avançado brasileiro foi o herói dos algarvios frente ao Rio Ave.

O Portimonense garantiu o empate no último minuto, frente aos vilacondenses.

Na primeira parte, o Rio Ave tomou as rédeas da partida, criou várias oportunidades, e chegou ao primeiro golo através de um cruzamento de Fábio Ronaldo, que foi desviado de cabeça por Patrick William, aos 18 minutos. Na segunda parte, aos 73, atingiram o segundo, marcado por Costinha.

Paulo Sérgio promoveu várias alterações - uma delas forçada, com Yony González a ter de sair de campo de maca, e com colete cervical, depois de cair desamparadamente no relvado - e, no assalto final à baliza de Jonathan, Welinton foi letal. Lançado em profundidade por Park Ji-Suu, o avançado fez o 1-2, e, no último minuto de compensação, rematou forte de fora da área, com a bola a resvalar em Aderllan Santos e a acabar na baliza vilacondense.

O Portimonense mantém-se, assim, na décima quarta posição da Liga Bwin, a oito pontos de distância da linha de água, e o Rio Ave fica a ocupar a décima posição, posto que pode perder, caso o Grupo Desportivo de Chaves vença o encontro frente ao Gil Vicente, a fechar a jornada 27 do campeonato.