Wellbrock reina nas águas abertas, Portugal com 17.º e 23.º lugares

Portugal fechou com um 17.º e um 23.º lugares, conseguidos por Tiago Campos e Angélica André, a participação nas competições olímpicas de natação em águas abertas dos Jogos Tóquio2020, que coroaram o alemão Florian Wellbrock e a brasileira Ana Marcela Cunha.

Quatro dias depois de ter conquistado o bronze nos 1.500 metros na natação pura, Florian Wellbrock sagrou-se campeão olímpico nas águas abertas, impondo-se, nos 10 quilómetros, ao húngaro Kristof Razovszky, e ao italiano Gregorio Paltrinieri, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Após a prova, disputada no Parque Marítimo de Odaiba e na qual o português Tiago Campos se estreou em competições olímpicas com um 23.º lugar, Wellbrock entrou para a história da natação de longa distância como o primeiro campeão mundial em título a conseguir o ouro olímpico.

Wellbrock, de 23 anos, já tinha conseguido a medalha de bronze na prova de 1.500 metros na natação pura em Tóquio, enquanto Paltrinieri chegou à prata nos 800 metros.

Na prova feminina, na qual Angélica André igualou o melhor resultado de sempre das águas abertas portuguesas (17.º), conseguido por Daniela Inácio em Pequim2008, a brasileira Ana Marcela Cunha, quatro vezes campeã mundial nos 25 quilómetros, conseguiu o ouro.

Aos 29 anos, Ana Marcela Cunha conseguiu a sua primeira medalha olímpica, que junta a 11 conquistadas em mundiais, das quais quatro de ouro.

A brasileira, que há cinco anos foi 10.º classificada nos Jogos Rio2016, repartiu o pódio com a holandesa Sharon van Rouwendaal e com a australiana Kareena Lee, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Portugal despede-se da competição igualando a melhor classificação de sempre no setor feminino e ficando aquém 19.º lugar conseguido por Arsenyi Lavrentyev na prova masculina de Londres2012.

As provas de águas abertas, que integram o programa olímpico desde Pequim2008, foram disputadas bastante cedo, para minimizar os efeitos do calor e da humidade, com a água a uma temperatura de 29 graus.

Quadro de medalhas de natação em águas abertas:

Masculinos:

- 10 km:

Ouro: Florian Wellbrock, Ale.

Prata: Kristof Rasovszky, Hun.

Bronze: Gregório Paltrinieri, Ita.

Femininos:

- 10 km:

Ouro: Ana Marcela Cunha, Bra

Prata: Sharon van Rouwendaal, Hol.

Bronze: Kareena Lee, Aus.