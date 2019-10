Wendel despromovido para equipa de sub-23 do Sporting

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio leonino transgrediu o regulamento interno na sexta-feira. Plantel aprova a decisão da equipa técnica e da SAD.

Na sexta-feira, o médio brasileiro transgrediu o regulamento interno do Sporting e acabou por não ser convocado para o jogo com o Vitória de Guimarães (3-1), disputado no domingo. Fonte do clube de Alvalade confirmou ao JN que o jogador brasileiro foi despromovido temporariamente à equipa de sub-23 por decisão da estrutura do futebol, liderada por Beto e Hugo Viana, em consonância com o presidente Frederico Varandas e com a equipa técnica.

O JN sabe que esta decisão disciplinar foi bem acolhida pelo plantel leonino.