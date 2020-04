Wendel doa 200 cabazes a comunidades do Rio de Janeiro

JN/Agências Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Wendel, médio brasileiro do Sporting, doou 200 cabazes com bens de primeira necessidade a famílias carenciadas do Rio de Janeiro. As ofertas alimentícias foram distribuídas às comunidades de Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões e Beira-Mar.

Em tempos de crise, Wendel não esqueceu as origens. O médio brasileiro, natural do Rio de Janeiro, não se mostrou indiferente à pandemia provocada pelo novo coronavírus e doou 200 cabazes com bens de primeira necessidade a quatro comunidades do Rio Janeiro: Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões e Beira-Mar.

"É a forma que a gente tem de ajudar um pouco. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder colaborar. Sei de onde eu vim, sei as minhas origens e como esse tipo de ajuda é necessário, ainda para mais neste momento da pandemia, quando muita gente ficou sem trabalho", afirmou Wendel.

Cláudio Moisés dos Santos, tio de Wendel, que ajudou o médio dos leões durante a sua infância, também destacou a importância do gesto. "Dá para dizer que é uma retribuição. No início de tudo eu circulava por essas comunidades e entregava produtos de limpeza e era de onde vinha o dinheiro que o Wendel usava para ir treinar. Foi assim que tudo começou e hoje, graças a Deus, temos como retribuir. Em breve deveremos fazer novas ações por aqui!", disse.