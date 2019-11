Wendel e Luiz Phellype no onze do Sporting frente ao PSV

Hoje às 18:55 Facebook

Jorge Silas aposta na dupla brasileira, para a receção desta quinta-feira (20 horas), aos holandeses do PSV, mas, no total, o técnico do Sporting faz seis mexidas no onze, isto num jogo que pode valer ao Sporting a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Luís Maximiano, Mathieu, Acuña, Wendel, Doumbia e Luiz Phellype são as novidades na equipa leonina para o confronto com o PSV, isto em comparação com o último jogo, disputado a 10 deste mês, em casa, frente ao Belenenses SAD (2-0).

Após quatro jornadas, o Sporting lidera o grupo D da Liga Europa, com nove pontos, seguido de LASK Linz e de PSV, ambos com sete, enquanto o Rosenborg segue com zero pontos.

Onze do Sporting: Luís Maximiano, Rosier, Ilori, Mathieu, Acuña, Wendel, Doumbia, Bruno Fernandes, Bolasie, Vietto e Luiz Phellype

Onze do PSV: Unnerstall, Dumfries, Viergever, Baumgartl, Sadilek, Ihattaren, Rosario, Hendrix, Bruma, Malen e Bergwijn