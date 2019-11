Wendel na lista do Flamengo

Adriano Rocha Hoje às 13:32 Facebook

O sportinguista Wendel está na mira do Flamengo para o mercado de janeiro. Vencedor da Libertadores e já virtual campeão brasileiro, o clube carioca começa a preparar o futuro, sendo que o médio leonino é um dos potenciais reforços para a equipa orientada por Jorge Jesus, técnico que deu o aval à contratação do jovem brasileiro pelo Sporting.

Com ligação à equipa de Alvalade até junho de 2023, o médio poderia chegar por empréstimo, sendo que o Sporting aceitaria vendê-lo por uma verba entre 15 e 20 milhões de euros.

O interesse do Flamengo em Wendel foi confirmado ao Globo Esporte por Cláudio Moisés, tio e empresário do médio que os leões contratam ao Fluminense em janeiro de 2018 a troco de 8,6 milhões de euros. "Não podemos falar muito sobre coisas que ainda precisam ser conversadas. Mas certamente fatores naturais acabaram aproximando as duas partes: a boa performance no Sporting, a visibilidade de uma seleção olímpica e também o projeto do Flamengo em querer qualificar cada vez mais o seu elenco", afirmou Cláudio Moisés dos Santos.

O agente admitiu eventuais desenvolvimentos já na reabertura do mercado, em janeiro. "Não temos um prazo, mas queremos definir essa situação logo no início da janela europeia, para o Wendel ficar tranquilo. Saindo ou ficando no Sporting, seu objetivo e foco está em manter o desempenho e disputar as Olimpíadas em 2020", disse Cláudio Moisés dos Santos, acrescentando: "Existe admiração do jogador pelo Flamengo e pelo jeito de jogar do Jorge Jesus. Wendel é um atleta que está na seleção olímpica e tem grandes ambições na carreira".

Recorde-se que Wendel, de 22 anos, protagonizou recentemente mais um caso de indisciplina, que levou o técnico Jorge Silas a despromovê-lo temporariamente à equipa de Sub-23. Já foi reintegrado no plantel principal, mas o episódio deixou-o numa posição de fragilidade, pelo que a cedência em janeiro - o Flamengo não quer avançar já para a compra - é um cenário que também pode agradar ao Sporting.