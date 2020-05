Wendel sofreu traumatismo no joelho direito no treino

JN/Agências Hoje às 17:52 Facebook

O Sporting informou, este sábado, no boletim clínico, que o médio brasileiro Wendel contraiu um traumatismo no joelho direito no treino de sexta-feira, e que Luiz Phillype continua em tratamento de lesão.

"Wendel, jogador da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, contraiu um traumatismo no joelho direito com afetação do ligamento colateral medial (lateral interno)", lê-se no site oficial dos leões.

O Sporting acrescentou que "o médio brasileiro sentiu dores e queixou-se no treino realizado esta sexta-feira no Estádio José de Alvalade, e foi diagnosticado este sábado na Academia Sporting".

Segundo o conjunto leonino, o também brasileiro Luiz Phellype "continua em tratamento e recuperação da lesão que sofreu", uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e que obrigou a uma intervenção cirúrgica.