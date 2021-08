Wendell é reforço "dentro da realidade" portista

Nuno A. Amaral Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição diz que gostava de ver contratados jogadores de seleção e atribui escolha do novo lateral esquerdo ao administrador Luís Gonçalves, dentro de "duas ou três" opções que os dragões tinham

A antevisão do jogo deste domingo com o Marítimo, a contar para a terceira jornada da liga, serviu também para o treinador do F. C. Porto comentar a contratação de Wendell, que chegou ao clube azul e branco há dois dias. Sem elogiar o jogador brasileiro, Conceição disse que se trata de um reforço adequado à "realidade" em que vivem os dragões sob o ponto de vista financeiro.

"Eu não reclamo nada. Isto não é o F. C. Sérgio Conceição. É o F. C. Porto e eu sou empregado e represento o F. C. Porto. O que posso sugerir, nomeadamente falando com a administração e com o nosso presidente, é o ajuste do plantel, para um equilíbrio que eu acho importante. Eu queria contar com jogadores de nível de seleções, mas temos a nossa realidade. Dentro da capacidade financeira do clube, este jogador estava entre duas ou três opções que tínhamos. Foi um jogador falado e discutido pelo engenheiro Luís Gonçalves. Foi ele que me falou do Wendell e não foi esta semana, foi há mais de um mês", referiu o técnico portista, que ainda não irá contar com o lateral na Madeira.

Sobre a polémica de Famalicão e os protestos, visíveis nas imagens televisivas, do treinador com o diretor desportivo após o golo que viria a ser anulado à equipa da casa, Sérgio Conceição atribuiu-a à "frustração" sentida com um lance que podia ter tirado a vitória ao F. C. Porto. "Tratou-se de um erro individual [de Zaidu], mas eu também cometo muitos erros. A minha reação foi ditada pela emoção do jogo, mas isso não justifica aquela imagem que deu porque eu e o engenheiro Luís Gonçalves temos uma relação fantástica. Dizer ou escrever o contrário é a maior mentira que pode haver. O clube e os adeptos são exigentes comigo, eu sou exigente com o meu grupo de trabalho e o engenheiro é exigente com as pessoas que trabalham com ele", sublinhou.

Focado no jogo com o Marítimo, um adversário tradicionalmente difícil no Funchal, Conceição mostrou-se sobretudo preocupado com o estado da relva dos Barreiros, que na época passada foi o pior da liga: "Perspetivamos um jogo competitivo e difícil, num relvado que não é fácil e que será mais um adversário. Pode haver maus jogos em bons relvados, mas grandes jogos em maus relvados já duvido mais e isso é claramente um obstáculo".