Wendell: "Gostava de ter apanhado Conceição aos 18 anos"

Wendell mantém confiança na conquista do título, sonha chegar longe na Champions e elogia treinador. "Sem ele, não estávamos em todas as frentes".

Depois de ter celebrado os três primeiros títulos da carreira na época passada - campeonato, Taça de Portugal e Supertaça Cândido de Oliveira -, Wendell continua a viver dias felizes na Invicta. A goleada (5-1) ao Arouca, aliada à derrota do Benfica em Braga, permitiu ao F. C. Porto reduzir a desvantagem em relação às águias para cinco pontos e dá ainda mais alento na luta pelo bicampeonato.

Depois de alguns deslizes no início da época, como justifica a evolução do F. C. Porto?