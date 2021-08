Wendell já é jogador do F. C Porto

JN Hoje às 19:39 Facebook

O defesa esquerdo brasileiro assinou, esta quinta-feira, contrato com o F. C. Porto válido até 2025, anunciou o clube no site oficial.

"Wendell é o mais recente reforço do F. C. Porto, tendo assinado um vínculo que o liga aos Dragões até 2025. É o quinto reforço do plantel azul e branco para 2021/2022, depois dos ingressos de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic", anunciaram os dragões no site oficial.

O jogador, de 28 anos, natural de Fortaleza, fez parte da formação no Iraty, seguindo depois para o Londrina, no qual se estreou como sénior, tendo depois sido transferido para o Grémio de Porto Alegre, onde foi colega do ex-portista Alex Telles. A primeira experiência no estrangeiro foi nos alemães do Bayer Leverkusen, clube que representou durante oito épocas.

Wendell chegou esta quinta-feira à cidade Invicta para fazer os testes médicos e finalizar a transferência da Alemanha para Portugal, com o clube oficializar a contratação ao final da tarde.

O defesa estava vinculado ao Leverkusen e já tinha disputado uma partida oficial.