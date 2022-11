Wendell quer a Taça da Liga no museu do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 19:45 Facebook

Lateral-esquerdo diz que a equipa portista tem de pôr toda a "energia e qualidade" numa competição que nunca ganhou.

De volta aos treinos, para preparar o jogo de sexta-feira com o Mafra, que assinalará a estreia do F. C. Porto na edição de 2022/23 da Taça da Liga, Wendell falou sobre o momento atípico que se está a viver a nível competitivo, devido à realização do Campeonato do Mundo.

"Descansámos uma semana e isso também ajudou. A equipa está muito bem. Voltar ao trabalho é especial, porque podemos fazer o que gostamos. Querendo ou não, conversamos sobre o Mundial, mas quando vamos treinar o trabalho é o mais importante", afirmou o lateral brasileiro, que aponta baterias à partida com o Mafra.

"Será difícil. Cada jogo tem uma história e este será totalmente diferente daquele que disputámos há duas semanas [a contar para a Taça de Portugal]. Temos de estar focados no nosso objetivo, respeitando o adversário, e com vontade de conquistar a vitória", referiu, sublinhando a importância da Taça da Liga.

"Temos de encarar esta prova como temos encarado o campeonato e a Champions e pôr toda a nossa energia e qualidade na Taça da Liga. É um troféu que queremos colocar no museu do clube", acrescentou, em declarações ao site oficial do F. C. Porto.

Com Zaidu lesionado, Wendell tem via aberta para a titularidade no lado esquerdo da defesa portista nos próximos jogos. "Cada dia me sinto mais em casa. A equipa técnica ajuda-me e deixa-me tranquilo. O ambiente é muito agradável e fico feliz por estar a jogar mais agora. Isso deve-se ao trabalho da equipa. Sozinho não se consegue nada. As oportunidades vão aparecendo e a confiança que o mister passa permite-me trabalhar forte para fazer melhor em cada jogo", destacou.