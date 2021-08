Wendell resiste a operação de charme pelo sonho do dragão

Miguel Pataco Hoje às 20:52 Facebook

Intermediário enviou camisola do Benfica com o nome da filha recém-nascida do defesa esquerdo nas horas que antecederam a assinatura de contrato com o F. C. Porto.

A revelação foi feita por Pinto da Costa no momento da confirmação de Wendell como reforço dos dragões para as próximas quatro épocas. O líder dos azuis e brancos denunciou uma tentativa de desvio do defesa esquerdo por parte de outro clube - sem referir o nome -, e ontem surgiram imagens de um equipamento do Benfica, com o nome e o dia de nascimento da filha mais nova do atleta brasileiro, que, confirmou o JN, foi mesmo oferecido ao antigo jogador do Bayer Leverkusen nas horas que antecederam a assinatura de contrato com os portistas.

A operação de charme foi conduzida por um intermediário e acabou por não resultar, uma vez que Wendell e os seus empresários já se tinham comprometido com o F. C. Porto. Contactada pelo nosso jornal, fonte oficial do Benfica garantiu que a SAD da Luz não fez qualquer abordagem pelo defesa, no mesmo dia em que Jorge Jesus, técnico das águias, disse nunca ter pensado no agora atleta do F. C. Porto para reforçar o plantel encarnado, admitindo, porém, que conhece bem as características do internacional olímpico brasileiro há já vários anos.

O certo é que, indiferente às abordagens de última hora, Wendell assinou por quatro anos com os dragões, que pagaram cerca de quatro milhões de euros ao Bayer Leverkusen pela transferência.