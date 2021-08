Wendell: "Vamos conquistar muitos títulos juntos"

JN Hoje às 20:49 Facebook

O lateral esquerdo Wendell já prestou as primeiras declarações como jogador do F. C. Porto, elogiando o clube e prometendo trabalhar para ajudar a conquistar títulos. Amigo Alex Telles já lhe deu umas dicas.

"Sou grato a Deus por esta oportunidade, por estar num grande clube. Estou muito feliz, muito motivado, ainda mais depois de ouvir o presidente. Este clube tem tanta história, tantos bons jogadores já passaram por aqui e é muito gratificante ouvir isto, saber que vou jogar com grandes jogadores, que vou ter grandes referências que me podem ajudar a evoluir. O treinador, tal como todas as pessoas envolvidas no futebol, todos os adeptos também, fizeram deste um clube tão gigante como é o F. C. Porto", disse o jogador ao Porto Canal, pouco depois de ser oficializada a contratação.

E prosseguiu: "Só tenho de agradecer, começar a treinar para começarmos a festejar e conquistarmos títulos, dar o melhor pelo F. C. Porto e pelos adeptos, que é o mais importante. Estou mesmo muito feliz por trabalhar com o treinador, com o presidente, tudo o que eu disser é muito pouco para a grandeza do clube, dos adeptos e de tudo o que envolve o F.C. Porto".

O jogador mostrou-se contente pela abordagens dos dragões. "Desde o primeiro minuto, fiquei muito contente pela vontade de todos em poderem trabalhar comigo e espero poder transferir isso tudo para dentro de campo, ajudando os meus colegas, a equipa técnica e os adeptos, e vamos conquistar muitos títulos juntos. Espero poder continuar com esta tradição de grandes laterais esquerdos que têm jogado no FC Porto, como o Alex Sandro e o Alex Telles, agora posso também fazer a minha história aqui. Espero poder fazer igual ou até melhor que eles", acrescentou.

E o lateral esquerdo do Manchester United já deu ao reforço umas dicas sobre o ambiente que irá encontrar no Dragão. "O Alex Telles é um amigo com quem joguei um ano no Grémio e ele deu-me as informações todas, seja do clube, do treinador ou dos colegas de equipa, e isso motivou-me e deixou-me muito mais seguro para só pensar em jogar e dar o meu máximo".

Wendell ainda não conhce os restantes companheiros, mas já teve oportunidade de os ver a jogar no encontro do passado sábado. "Acompanhei o último jogo frente ao Famalicão e vi jogadores de grande qualidade, como o Pepe e o Otávio. São jogadores que dão tudo dentro de campo, o Pepe é um exemplo a seguir aqui, sempre que eu o vejo a jogar, motivo-me", salientou.

O brasileiro contou ainda que o Dragão não lhe é estranho. "Há dois anos joguei aqui contra o F. C. Porto e vi como os adeptos e os jogadores se comportam, então espero poder ajudar o máximo possível, temos um grupo e um treinador muito fortes e espero fazer uma grande temporada e conquistar títulos, que é o mais importante", finalizou.