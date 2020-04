Werder Bremen autorizado a voltar aos treinos, mas em pequenos grupos

Hoje às 02:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de três semanas de confinamento, o plantel do Werder Bremen foi autorizado a voltar aos treinos, mas as sessões decorrerão com restrições.

O plantel do Werder Bremen obteve esta segunda-feira autorização junto do ministro do interior da cidade para regressar aos treinos em pequemos grupos, após três semanas em confinamento devido à pandemia da covid-19.

O atual 17.º e penúltimo classificado da Bundesliga era, a par do Friburgo, o único clube que estava impedido de voltar aos treinos, até hoje.

"Do ponto de vista desportivo, esta é uma decisão positiva para nós. O Ministro do Interior tomou um passo importante, considerando que os jogadores treinavam, exclusivamente, em casa nas últimas três semanas", declarou o diretor desportivo do Werden Bremen, Frank Baumann, na página oficial do clube na Internet.

O dirigente da formação do norte da Alemanha frisa que "não existirá contacto físico nas sessões de treino com grupos até quatro jogadores", garantindo que "vão cumprir os regulamentos de distância nos exercícios".