Werner desfalca a Alemanha no Mundial

O avançado Timo Werner vai desfalcar a Alemanha no Mundial, que arranca a 20 de novembro. O futebolista do Leipzig está com uma rotura no ligamento da sindesmose (tornozelo) e não irá competir até ao final do ano.

A Alemanha não vai poder contar com Timo Werner. O avançado contraiu uma rotura num ligamento do tornozelo, durante a partida contra o Shakhtar Donetsk, na qual saiu lesionado.

O atacante, que regressou ao Leipzig esta época após um período no Chelsea, leva nove golos apontados pelo clube alemão. É uma das figuras ofensivas da seleção orientada por Hansi Flick, que terá agora de encontrar alternativas para o avançado.