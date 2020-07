West Ham com permanência quase assegurada

JN/Agências Ontem às 23:24 Facebook

O West Ham venceu esta sexta-feira, em casa, o Watford, por 3-1, no fecho da 36ª jornada da Liga inglesa, e tem praticamente garantida a permanência.

Uma entrada assertiva do West Ham no jogo valeu-lhe dois golos muito cedo, aos seis e aos 10 minutos, o primeiro pelo avançado Michail Antonio, e o segundo pelo médio checo Tomas Soucek.

Mesmo sem dominar, o West Ham foi sempre a equipa mais objetiva em campo e, aos 36 minutos, aumentou a vantagem para 3-0, pelo médio Declan Rice, deixando o caminho desbravado para um triunfo crucial para a manutenção dos londrinos.

O avançado Troy Deeney ainda alimentou a esperança do Watford ao reduzir para 3-1 no início da segunda parte, aos 49 minutos, mas a equipa da casa soube gerir a vantagem e segurar os três pontos, que lhe permitem subir ao 15.º lugar, com 37 pontos, os mesmos do Brighton, 16.º.

O Watford é 17.º, com 34, seguindo-se Bournemouth, 18.º e primeiro abaixo da 'linha de água', e Aston Villa, 19.º, ambos com 31, e o lanterna-vermelha Norwich, com 21.

Quando faltam duas jornadas para o fim, o West Ham e o Brighton, 15.º e 16.º, têm praticamente a manutenção garantida, visto que o Bournemouth, primeira equipa em zona de despromoção, só poderá alcançá-los pontualmente (caso vença os dois jogos que faltam e aqueles os percam), mas o seu 'goal-average', fator que decide em caso de igualdade pontual, é negativo em 25 golos, face aos 13 do West Ham e os 16 do Brighton.

A Premier League é liderada pelo Liverpool, já campeão, com 93 pontos, seguido do Manchester City, com 75, do Chelsea, com 63, do Leicester, com 64, que fecha os quatro lugares que dão acesso à Liga dos Campeões Europeus na próxima época, do Manchester United, com 62, e do Wolverhampton, com 56.