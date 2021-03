West Ham e Arsenal empatam a três golos em dérbi de Londres

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

West Ham e Arsenal empataram (3-3), este domingo, num dérbi de Londres em que os gunners recuperaram de três golos de desvantagem na casa dos hammers, em jogo da 29.ª jornada da Liga inglesa.

O West Ham, que esta temporada aparece com surpresa na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, fugiu no marcador logo na primeira parte e parecia ter a vitória garantida, mas o Arsenal, uma das desilusões da atual edição da Premier League, acabou por conseguir fugir à derrota.

Lingard, aos 15 minutos, Bowen, aos 17, e o checo Soucek, aos 32, deram uma confortável vantagem aos hammers, mas a recuperação do Arsenal começou ainda na primeira parte, aos 38, com um autogolo de Soucek.

Na segunda parte, Cedric Soares assistiu do banco de suplentes do Arsenal a novo autogolo, desta vez de Dawson, aos 61, e a um remate certeiro do francês Lacazette, aos 82, que refez a igualdade e fixou o resultado final.

Com este resultado, o West Ham falhou a possibilidade de apanhar o Chelsea no quarto lugar e continua em quinto, agora com 49 pontos, enquanto o Arsenal é nono, com 42.