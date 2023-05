West Ham e Basileia aceleram para a final de Praga

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:51 Facebook

Conjuntos orientados por David Moyes e Heiko Vogel ficam mais perto da discussão do título na capital da República Checa

West Ham e Basileia sonham com a presença na final de Praga, na República Checa, depois de vencerem, esta quinta-feira, as respetivas partidas frente ao AZ Alkmaar e à Fiorentina, respectivamente, referentes à primeira mão das meias-finais da Liga Conferência.

Os "hammers" começaram o encontro a perder frente ao AZ Alkmaar, ao sofrerem, aos 41 minutos, o primeiro golo do jogo, apontado por Tijjani Reinjnders. A equipa de David Moyes entrou para a segunda parte determinada a dar a volta ao resultado e, aos 67 minutos, da marca de grande penalidade, Mohamed Benrahma estabeleceu o empate. Nove minutos depois, Michail Antonio consumou a reviravolta, ao fixar o resultado em 2-1. A turma de David Moyes parte, assim, com uma ligeira vantagem para a visita aos Países Baixos, para a segunda mão da eliminatória.

Em Florença, a Fiorentina foi surpreendida pelo Basileia, e perdeu por 2-1. Os italianos até chegaram primeiro à vantagem, por intermédio de Arthur Cabral, ex-jogador do Basileia, aos 25 minutos, mas deixaram os suíços inverter o resultado na segunda metade da partida. Aos 71 minutos, o jovem avançado francês Andy Diouf deu o empate à equipa de Heiko Vogel, que alcançou a vitória com um golo já dentro do período de descontos, apontado pelo médio Zeki Amdouni, aos 90+3. O Basileia vai defender a vantagem obtida esta quinta-feira na outra face da eliminatória, no St. Jakob-Park, na próxima semana.