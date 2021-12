West Ham entra no Boxing Day com um "reforço"

JN/Agências Hoje às 18:13 Facebook

Já se sabe que o Boxing Day, em Inglaterra, é um dia diferente no panorama do futebol internacional. O West Ham, na receção ao Southampton, teve um fantástico gesto solidário ao inscrever na ficha de jogo Isla Caton, uma menina que se encontra a lutar contra o cancro.

Os hammers "inscreveram" a pequena Isla Caton, uma jovem adepta do clube de seis anos que desde os dois luta contra um neuroblastoma que é um tipo muito raro de cancro, com o número 12, em alusão ao apoio do 12.º jogador.

Pela necessidade de receber uma transfusão de sangue, a menina não pode marcar presença no estádio, como tem sido hábito, mas certamente não esquecerá este momento. Um gesto que mostra a real dimensão do futebol e todo o bem que pode fazer. Fantástico!

No nível desportivo o jogo não correu tão bem para a equipa de David Moyes, que perdeu 3-2 contra o Southampton, dando seguimento à fase negativa que o clube atravessa, sem vencer há cinco jogos consecutivos.