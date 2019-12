West Ham já escolheu treinador para suceder a Pellegrini

Ontem às 22:54 Facebook

O escocês David Moyes, ex-técnico do Manchester United, foi este domingo nomeado treinador do West Ham, sucedendo ao chileno Manuel Pellegrini.

David Moyes, de 56 anos, vai comandar os "hammers" pela segunda vez, depois de uma primeira passagem em 2017/18, entre novembro de 2017 e junho de 2018.

"É fabuloso estar de regresso. Estou muito satisfeito por voltar ao West Ham, mas o mais importante é ver o que posso dar ao clube. Penso que o clube tem agora melhores jogadores do que na minha primeira passagem", disse Moyes.

O escocês, que estava sem clube, terá com missão manter o clube de Londres na Primeira Liga inglesa.

Moyes sucede a Pellegrini, despedido no sábado, horas depois da derrota caseira com o Leicester, por 2-1, em encontro da 20.ª jornada da Primeira Liga inglesa de futebol.

"É com grande deceção que tomamos esta decisão. Manuel (Pellegrini) é um cavalheiro e foi um prazer trabalhar com alguém da sua envergadura", escreveu o presidente do West Ham, David Sullivan, no comunicado da rescisão com o técnico.

Manuel Pellegrini, ex-treinador do River Plate, do Real Madrid e do Manchester City, que levou ao título em 2014, foi o sexto treinador a "cair" na edição 2019/20 da Premier League, sendo que comandava os "hammers" desde 2018.

As ambições do clube para a presente temporada apontavam para o "top 6", mas, volvidas 20 rondas, o West Ham, que tem um jogo em atraso, segue no 17.º lugar, com 19 pontos, sendo a primeira equipa acima da "linha de água".