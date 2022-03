West Ham vai voltar à carga por Darwin

Londrinos preparam nova proposta depois de já terem levado nega a uma oferta de 45 milhões de euros pelo avançado uruguaio das águias.

Darwin Núñez continua na crista da onda e a suscitar a cobiça de vários clubes, entre os quais o West Ham que vai voltar a renovar o interesse no fim da época. O emblema londrino prepara nova oferta pelo jogador e deseja seduzir as águias no verão.

O uruguaio já havida sido alvo dos "hammers", na última janela de mercado, que apresentaram uma oferta de 45 milhões de euros, na altura rejeitada. A aproximação foi inclusive reconhecida por David Moyes, técnico do atual sétimo classificado da Premier League.