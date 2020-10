Weston McKennie é mais um caso positivo na Juventus

JN/Agências Ontem às 21:55 Facebook

O clube italiano revelou, esta quarta-feira, um novo caso de covid-19 no grupo de trabalho, o do médio norte-americano Weston McKennie, um dia depois de Cristiano Ronaldo também ter testado positivo na seleção de Portugal.

"A Juventus anuncia que, durante os testes previstos no protocolo em vigor, surgiu o caso positivo para a covid-19 do jogador Weston McKennie. Em conformidade com os regulamentos e o protocolo, o grupo de trabalho entra em isolamento esta noite", informou a vecchia signora.

De acordo com os regulamentos e protocolos da liga italiana, a equipa vai continuar a trabalhar, mas entrou em isolamento, impedida de contactos com elementos exteriores ao grupo.

Weston McKennie, que está cedido aos transalpinos pelo Schalke 04, vai cumprir quarentena, tal como Cristiano Ronaldo, que hoje regressou a Turim.

Ronaldo foi o terceiro caso nos últimos dias a testar positivo na seleção portuguesa, depois de José Fonte e Anthony Lopes.

A Juventus informa que está em "contacto permanente" com as autoridades de saúde locais.