William Carvalho continua em grande no Bétis

JN/agências Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio português voltou a marcar e ajudou os béticos a consolidarem o terceiro lugar na La Liga. Gonçalo Guedes também fez o gosto ao pé.

William Carvalho continua em grande e voltou a marcar, contribuindo com um golo e uma assistência para a vitória do Bétis sobre o lanterna-vermelha Levante (2-4), na 24.ª jornada da Liga espanhola, que permitiu aos sevilhanos consolidarem o terceiro lugar.

O médio de 29 anos assinou o terceiro golo aos 42 minutos, com um remate colocado à entrada da área adversária, após uma rápida jogada do Bétis, que já tinha marcado antes por Nabil Fekir, aos 14, após assistência de William Carvalho, e Edgar González, aos 29.

William Carvalho estreou-se a marcar no campeonato espanhol, mas marcou pelo segundo jogo seguido, uma vez que, na quarta-feira, tinha feito um dos golos do triunfo sobre o Rayo Vallecano, por 2-1, para a Taça do Rei.

Horas antes, o avançado português Gonçalo Guedes tinha marcado um golo insuficiente para o Valência evitar a derrota no estádio do Alavés, que teve no médio senegalês Loum, emprestado pelo F. C. Porto, um dos 'artilheiros' do triunfo por 2-1.