William Carvalho: "Estou num bom momento de forma e assim quero seguir"

JN/Agências Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio confessou, hoje, que pretende aproveitar o "bom momento de forma para dar dores de cabeça" ao selecionador, Fernando Santos, nos quatro primeiros jogos de Portugal no Grupo 2 da Liga das Nações A de futebol.

"Fiz uma excelente época este ano, mas não sei se é a minha melhor. Estou num bom momento de forma e assim quero seguir. Estando num bom momento, sou mais um jogador para dar dores de cabeça ao mister", começou por dizer o jogador do Bétis, de 30 anos, em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

William iniciou a carreira a jogar na posição mais recuada do meio-campo, mas, atualmente, ocupa zonas mais adiantadas no terreno, consoante "a ideia de jogo". Por outro lado, disse que "tem de respeitar a opinião das pessoas" que consideram o médio um jogador lento.

"Já joguei bastante na posição número seis, também na posição de número oito e sinto-me bem nas duas. No clube jogo com duplo pivot, na seleção jogo mais a oito, depende da ideia de jogo. Tenho que respeitar a opinião das pessoas, mas quem está ao meu redor não tem essa ideia [de ser lento]. É o mais importante", concluiu.

No Grupo 2 da Liga das Nações A, Portugal começa por defrontar a Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, depois joga duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das "quinas" cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.