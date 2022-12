William Carvalho garante que "Suíça vai encontrar Portugal focado"

Rui farinha, no Catar Hoje às 13:39 Facebook

William Carvalho afirmou, neste domingo à tarde, no Catar, que a seleção portuguesa está precavida sobre os pontos fortes da Suíça, adversário que vai encontrar, depois de amanhã, nos oitavos de final no Mundial. "Nos últimos jogos com a Suíça, tivemos uma vitória e uma derrota, vamos fazer os possíveis para ganhar. A Suíça vai encontrar um Portugal focado".

No plano teórico, considera que não há favoritos. "São duas grandes seleções, o jogo vai decidir-se nos detalhes". O facto de estar presente na conferência de Imprensa não indica, segundo o médio do Bétis, que será titular diante dos helvéticos. "O André Silva já esteve cá e não jogou de início".

A derrota com a Coreia do Sul foi ultrapassada. "Ninguém gosta de perder, temos de tirar ilações das coisas menos boas para que não volte a acontecer. Temos de jogar como fizemos nas duas primeiras partidas".

A polémica em redor de Cristiano Ronaldo foi desvalorizada. "Essa situação já foi esclarecida, não sou eu que vou falar sobre o assunto. O grupo está unido, temos trabalhado bem e acreditamos que podemos fazer coisas boas".

Chamado de lento por alguns, William brincou com a situação. "É uma situação que não posso controlar e dentro do campo não se confirma... (risos). O que tenho de fazer é dar o máximo todos os dias".