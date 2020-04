William Carvalho paga postos de trabalho em projeto social

JN/Agências Hoje às 16:04 Facebook

Iniciativa do internacional português visa ajudar um projeto social de oferta diária de refeições a profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19.

O futebolista internacional português William Carvalho vai financiar, durante três meses, quatro postos de trabalho de funcionárias de um projeto social de oferta diária de refeições a profissionais de saúde.

A Corações Com Coroa (CCC), uma associação sem fins lucrativos fundada em 2012, desenvolve um projeto de negócio social, o CCC Café, que foi obrigado a encerrar as suas portas ao público devido à pandemia da Covid-19, "o que fez com que as quatro colaboradoras, como aconteceu a muitos portugueses, fossem para casa, impossibilitadas de fazer teletrabalho, uma vez que é inviável neste modelo de negócio social", refere a associação, em comunicado.

De modo a apoiar o país, a associação avançou com o projeto CCC Café Colabora, que tem como objetivo ajudar hospitais da região de Lisboa.

O projeto começou esta segunda-feira no Hospital Curry Cabral e na próxima semana estende as entregas também ao Hospital Egas Moniz, com o jogador português, que alinha nos espanhóis do Bétis, a ser decisivo para a sua concretização.

"O jogador de futebol William Carvalho, solidário com a associação em iniciativas anteriores, foi imediatamente sensível à causa e será o financiador dos quatro postos de trabalho das colaboradoras do CCC Café durante três meses, apoio indispensável para a viabilização do projeto", refere o comunicado.