Wilson Eduardo e o regresso da Liga: "Temos esperança de que seja o mais cedo possível"

Após mês e meio de confinamento, motivado pela pandemia de Covid-19, o capitão do S. C. Braga regressa aos treinos e verifica "a carga física" a que os jogadores têm sido submetidos.

"Por mais que treinemos em casa, nunca é igual. Aqui a carga física é diferente. Está a ser puxado, mas é mesmo assim, é preciso correr atrás do tempo, sabendo que agora será cansativo e que no futuro vai trazer lucros. O foco é regressarmos com a mesma motivação que tínhamos antes para concluir o campeonato", disse ainda Wilson Eduardo.

Em declarações aos meios do clube, Wilson Eduardo adiantou: "Só estamos preocupados em recuperar a forma o mais rapidamente possível. Não sabemos ao certo quando recomeça a competição, mas temos a esperança de que seja o mais cedo possível e estamos a trabalhar nesse sentido. O mais importante é recuperar bem, porque vimos de um período de confinamento que é muito diferente do trabalho no campo".

Com dez jornadas em falta para a conclusão do campeonato, o Braga ocupa a terceira posição do pódio, distante dos dois da frente - a 14 pontos do F. C. Porto e a 13 do Benfica - e com quatro unidades de avanço sobre o quarto classificado, o Sporting.

Se a Liga for retomada, a 25.ª jornada reserva à equipa minhota um deslocação aos Açores, para o jogo com o Santa Clara.