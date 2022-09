Wilson Manafá dado como apto pelo departamento clínico do F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 20:59 Facebook

O defesa Wilson Manafá está apto para voltar a competir pelo F. C. Porto, nove meses depois de ter sofrido uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, anunciaram esta sexta-feira os campeões nacionais de futebol.

"O plantel principal do F. C. Porto limou esta tarde as últimas arestas antes de receber o Chaves. No boletim clínico, permaneceram Otávio (tratamento) e Marko Grujic (treino integrado condicionado). Wilson Manafá foi dado como apto pelo departamento clínico", frisaram os azuis e brancos, através de uma nota publicada no site oficial.

Wilson Manafá, de 28 anos, tinha substituído João Mário aos 29 minutos da vitória na receção ao Benfica (3-1), a contar para a 16.ª jornada da edição 2021/22 da Liga, mas acabou por deixar o relvado de maca, aos 60, substituído pelo mexicano Jesús Corona.

Um dia depois desse clássico disputado no Estádio do Dragão, o defesa direito luso-guineense foi submetido a intervenção cirúrgica na Ordem de São Francisco, no Porto.

Fora das opções do treinador Sérgio Conceição estão o sérvio Marko Grujic, que acusou fadiga muscular no triunfo em Vizela (1-0), da segunda ronda do campeonato, e Otávio, ainda no início da recuperação da fratura na grade costal sofrida na derrota em casa dos espanhóis do Atlético de Madrid (1-2), na quarta-feira, na estreia da Liga dos Campeões.

O F. C. Porto, terceiro classificado da Liga, com 12 pontos, vai receber o Desportivo de Chaves, sexto, com oito, no sábado, às 20.30 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da sexta jornada, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.