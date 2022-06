Wimbledon arranca com Djokovic e Swiatek no topo dos favoritos

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:52 Facebook

O torneio de Wimbledon, o mais importante do mundo, começa, esta segunda-feira, e decorre até 10 de julho. Novak Djokovic e Iga Swiatek lideram a lista de favoritos a vencer numa edição que não vai contar com a participação de tenistas russos e bielorrusos.

Dizem que é o torneio mais importante do mundo - pelo menos o mais tradicional é de certeza -, aquele que qualquer tenista sonha jogar, mas a edição deste ano de Wimbledon vai decorrer (arranca esta segunda-feira) envolta em muita polémica.

No ano em que o Court Central completa o centenário, os tenistas russos e bielorussos estão proibidos de participar - como forma de punição pela invasão da Rússia à Ucrânia - e a ATP e WTA, entidades que regem os circuitos masculino e feminino, recusaram-se a atribuir pontos às vitórias por não concordarem com a exclusão.

À parte as polémicas, Portugal terá a representação do melhor tenista luso de sempre, João Sousa (60.º ATP) na primeira ronda frente ao francês Richard Gasquet (69.º). Já em pares, Nuno Borges e Francisco Cabral também vão marcar presença, naquela que será uma estreia para ambos a pisar a relva britânica.

Djokovic e Swiatek lideram lista de favoritos

Pela primeira vez na história, o Grand Slam de Wimbledon não vai poder contar com a presença, em simultâneo, do número um e dois do mundo: Daniil Medvedev (1.º ATP) por ser russo está excluído e Alexander Zverev (2.º) está a recuperar de lesão. Por estes motivos, Novak Djokovic ganha ainda mais favoritismo entre as casas de apostas, com o sérvio a liderar a lista de forma isolada. Logo de seguida, aparece Matteo Berrettini (11.º), que esta época já conquistou dois torneios em relva e, só depois, Rafael Nadal (4.º), vencedor dos dois primeiros majors desta temporada.

No quadro feminino a diferença torna-se ainda mais evidente, mas não tanto como, por exemplo, em Roland Garros, onde Iga Swiatek (1.º WTA) venceu e confirmou as probabilidades. Mesmo assim, a polaca é dona e senhora do favoritismo para vencer em Wimbledon, com Ons Jabeur (2.º) no segundo lugar e Petra Kvitova (26.º), em terceiro. A tenista checa chega à relva de Wimbledon em grande forma depois de no passado sábado ter vencido o torneio de Eastbourne.