Wolfsburgo regressa aos treinos esta segunda-feira

Ontem às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Wolfsburgo, da Liga alemão, avançou este domingo, que retomará os treinos a partir de segunda-feira, apesar da pandemia do covid-19, baseando-se na previsão de que o campeonato recomeçará a 4 de abril.

"O Wolfsburgo retomará os treinos na segunda-feira, conforme estava planeado, ainda que sob condições especiais e cumprindo rigorosas medidas de higiene. A partir do início da manhã, a equipa irá trabalhar sob a orientação do Oliver Glasner, em pequenos grupos e em intervalos escalonados no Volkswagen Arena, usando exclusivamente a academia até novo aviso", pode ler-se no comunicado do clube divulgado hoje no site oficial.

O Diretor-Geral do clube, Jorg Schmadtke, justificou a decisão com a data que, para já, está prevista para o recomeço da 'Bundesliga'.

"Como as coisas estão neste momento, os jogos [da Bundesliga] serão retomados depois de 2 de abril. Mesmo que isso pareça irrealista, temos de tê-lo em conta e adaptar-nos a isso", explicou.

O mesmo dirigente alemão afirmou ao jornal francês L'Equipe que "partindo do princípio" de que o jogo no estádio do Bayer Leverkusen será a 4 de abril, "o Wolfsburgo decidiu retomar os treinos na segunda-feira, apesar da pandemia do coronavírus".

"Uma vez que essa jornada do campeonato ainda não foi cancelada, decidimos começar a treinar tendo em vista essa partida", disse Schmadtke, esclarecendo que a sessão de treinos não se realiza, como habitualmente, no centro de treinos do clube, mas sim no estádio Volkswagen-Arena.

Numa fase inicial, todo o plantel irá concentrar o trabalho numa zona mista do estádio, que é suficientemente ampla para que cada jogador esteja separado por um metro e meio de distância.

"O treino será realizado com quatro grupos distintos na sala de musculação, com quatro balneários e quatro espaços com chuveiros que serão todos desinfetados. Não haverá treino no relvado", explicou Schmadtke, em declarações ao jornal francês.

Segundo este, a Liga Alemã (DFL) deverá anunciar na terça-feira o adiamento do recomeço da Bundesliga para final de abril, o que, a acontecer, implicará imediata interrupção dos treinos do Wolfsburgo até nova ordem.