Wolfsburgo vence e sobe na Liga alemã

O Wolfsburgo ascendeu, esta sexta-feira, ao terceiro lugar da Liga alemã, à condição, ao ganhar, por 3-0, no recinto do aflito Arminia Bielefeld, na abertura da 22.ª jornada.

O extremo suíço Renato Steffen inaugurou o marcador, aos 29 minutos, e dilatou a vantagem, aos 47, antes de Maximilian Arnold fixar o resultado, aos 54.

Os 'lobos' estão a viver a melhor fase da temporada, tendo somado a quinta vitória nos últimos seis jogos da 'Bundesliga', nos quais não sofreram qualquer golo e marcaram 11.

A formação comandada pelo austríaco Oliver Glasner subiu ao terceiro lugar, com 42 pontos, e descolou do Eintracht Frankfurt (39), quarto colocado, que no sábado recebe o líder Bayern de Munique (49). No segundo posto segue o Leipzig (44), que no domingo visita o Hertha.

Já o Arminia Bielefeld, que tem menos um jogo, averbou a quarta partida seguida sem vencer e mantém-se no 16.º e antepenúltimo lugar, que dá acesso ao 'play-off' de manutenção.