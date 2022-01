Wolverhampton anuncia primeiro jogador japonês da história do clube

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:16 Facebook

Hayao Kawabe chega proveniente do Grasshoppers e é reforço para os próximos três anos e meio.

O Wolverhampton anunciou esta quarta-feira a contratação do primeiro jogador japonês da história do clube. O médio Hayao Kawabe chega proveniente do Grasshoppers, tendo assinado contrato válido para as próximas três épocas e meia a troco de 600 mil euros.

No entanto, Bruno Lage não vai poder contar com o médio no imediato, visto que nos próximos seis meses Kawabe vai continuar nos suíços do Grasshoppers, por empréstimo. Na presente temporada, o japonês já leva quatro golos e três assistências em 18 jogos, números que impressionaram a estrutura do Wolves.

"É um médio ofensivo muito energético e de boa qualidade. Ele brilhou no Grasshoppers este ano e é uma das principais razões pelas quais eles estão a jogar tão bem", explicou Scott Sellars, diretor técnico do clube inglês.