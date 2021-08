Wolverhampton com mais um reforço e Gaitán perto de voltar a jogar com Maxi Pereira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Bruno Lage apresentou Hwang Hee-chan e o Tottenham pretende contratar mais um lateral. Bayern quer continuar a contratar e Benfica pediu oito milhões de euros por Taarabt.

Benfica: Gianluca di Marzio, jornalista italiano especialista em mercado de transferências, garantiu este domingo que o Torino está em conversações com o Leicester, para a contratação de Dennis Praet. A mesma informação adianta que o clube italiano mudou de alvo depois de ter tentado a contratação de Adel Taarabt, que não avançou devido ao valor pedido pelos encarnados: oito milhões de euros.

Tottenham: Nuno Espírito Santo terá pedido a contratação de Emerson mas o Barcelona terá recusado libertar o jogador de 22 anos. Apesar do esforço dos spurs, a equipa espanhola não aceitou libertar o jogador de 22 anos. De acordo com o jornal britânico "Telegraph", o treinador português pretende contratar mais um lateral e está a tentar convencer o clube catalão.

Wolverhampton: O futebolista coreano Hwang Hee-Chan vai representar a equipa de Bruno Lage até ao final da temporada, por empréstimo dos alemães do Leipzig. De acordo com a nota publicada no site oficial do clube inglês, o negócio inclui uma opção de compra no final da época 2021/22. Na temporada passada, o avançado, de 25 anos, marcou três golos e fez outras tantas assistências em 26 jogos oficiais pelo emblema germânico.

Bayern de Munique: O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões pretende continuar a investir e, segundo o "Sport Bild", Marcel Sabitzer está na agenda do campeão alemão, que está disposto a pagar os 16 milhões de euros pedidos pelo Leipzig. O médio de 27 anos termina contrato em 2022..

Spartak de Moscovo: A equipa de Rui Vitória apresentou mais um reforço. O defesa belga Maximiliano Caufriez assinou um "contrato de longa duração" e na época passada alinhou pelo Sint-Truiden, da primeira liga belga.

PUB

Peñarol: Depois de na época passada ter representado o Braga, Gaitán estará perto de voltar a jogar ao lado de Maxi Pereira. Segundo o jornal "Referi," o extremo argentino de 33 anos vai assinar um contrato válido por uma época e meia.