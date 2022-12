Wolverhampton contrata Matheus Cunha ao Atlético Madrid

O Wolverhampton anunciou este domingo a contratação do avançado Matheus Cunha ao Atlético Madrid.

O avançado chega emprestado até ao final da temporada, mas com uma opção de compra obrigatória avaliada em 50 milhões de euros.

Este é o primeiro reforço de Julen Lopetegui no Wolves, que assumiu o comando técnico do clube inglês há pouco mais de um mês. Matheus Cunha estava no atlético Madrid há uma temporada e em 2021/22 apontou sete golos. Destacou-se no futebol alemão, com passagens bem sucedidas no Leipzig e Hertha de Berlim.