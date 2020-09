Wolverhampton contrata Vítor Ferreira ao F. C. Porto

JN Hoje às 22:33 Facebook

Clube inglês oficializou a contratação do médio que se estreou na equipa principal dos dragões na época passada. Vítor Ferreira é emprestado até ao final da temporada.

A armada portuguesa no Wolverhampton continua a aumentar. Depois de Fábio Silva, o Wolves anunciou esta quarta-feira a contratação de Vítor Ferreira, outro ex-dragão.

O médio, de 20 anos, vai para o futebol inglês cedido pelo F. C. Porto até ao final da temporada, sendo que o Wolves fica com opção de compra.

"Vitinha é uma contratação crucial e que se enquadra no nosso plano de recrutamento para este defeso. É um talento especial", destacou Jeff Shi, diretor executivo do clube britânico, ao site oficial do clube.

Vítor Ferreira, também conhecido por Vitinha, foi formado no Olival e estreou-se foi lançado por Sérgio Conceição na temporada passada. Deixa o Dragão depois de ter feito apenas 12 jogos pela equipa principal.