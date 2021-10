Wolverhampton de Bruno Lage sofre empate com golo aos 90+4

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

O Wolverhampton de Bruno Lage cedeu, este sábado, o primeiro empate na Liga inglesa, ao sofrer, aos 90+4 minutos, o golo que significou o 1-1 na visita ao Leeds, à nona jornada.

Os "wolves" chegaram aos 90 minutos no provisório quinto lugar, contudo a igualdade, consumada em penálti convertido por Rodrigo, e cometido pelo também ex-benfiquista Nélson Semedo, custou dois pontos, que, após três triunfos consecutivos, deixaram a equipa em 10.º, com 13 pontos.

Foi aos 10 minutos que Nélson Semedo foi à linha na direita e cruzou para o mexicano Jiménez, com a bola a sobrar, com alguma sorte, para o sul-coreano Hee-Chan Hwang, que empurrou para a baliza, fazendo o seu quarto tento na época.

José Sá, Nelson Semedo e João Moutinho foram titulares, Daniel Podence entrou aos 75 minutos e Ruben Neves aos 89, enquanto Fábio Silva e Trincão ficaram no banco, no jogo que deixou o Leeds em 17.º, com sete pontos.

O Everton, de André Gomes, ausente por lesão, esteve a ganhar por 2-1 já na segunda parte, contudo o Watford fez quatro golos nos últimos 13 minutos, impondo-se assim em casa alheia por 5-2, com um 'hat-trick' do norueguês Joshua King.

O Everton desperdiçou a oportunidade de igualar, provisoriamente, o Manchester City, que joga hoje com o Brighton, na terceira posição, com 17 pontos, a um do Liverpool e a cinco do Chelsea, que hoje esmagou o Norwich, com penalizador 7-0.

Crystal Palace e Newcastle empataram 1-1, com os anfitriões a serem 15.º, com nove pontos, enquanto os novos milionários, comprados por cerca de 360 milhões de euros por Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, são penúltimos, com somente quatro.

Também entre aflitos, Southampton e Burnley empataram 2-2, deixando os primeiros em 16.º, com oito pontos, e os visitantes em 18.º e antepenúltimo, com quatro.

A ronda abriu com o 'atropelo' do Chelsea ao lanterna-vermelha Norwich com um 'hat-trick' de Mason Mount (golos aos oito, 85, de grande penalidade, e 90+1 minutos), numa partida em que os londrinos não contaram com os goleadores Lukaku e Timo Werner.

No domingo destaca-se o clássico entre o Manchester United e o Liverpool, numa ronda em que o Tottenham, de Nuno Espírito Santos, visita o West Ham e jogam ainda Brentford e Leicester.