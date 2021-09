Wolverhampton, de Bruno Lage, vence em casa do Southampton

JN/Agências Hoje às 18:51 Facebook

O Wolverhampton, do treinador Bruno Lage, com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho e Daniel Podence a titulares, venceu (1-0), este domingo, em casa do Southampton, para a sexta jornada da Liga inglesa.

O mexicano Raúl Jiménez, que já representou o Benfica, foi o autor do único golo do encontro, aos 61 minutos, na sequência de uma solicitação do guarda-redes José Sá, e que permitiu aos "wolves" somar o segundo triunfo no campeonato inglês.

Para além de José Sá, Nélson Semedo, Daniel Podence e João Moutinho, que esteve em todo o campo, a titulares, o treinador Bruno Lage começou ainda o encontro com os lusos Trincão, Fábio Silva e Rúben Neves, lançado aos 88 minutos, no banco.

O triunfo em casa do Southampton foi a melhor resposta do Wolverhampton à eliminação da Taça da Liga no desempate pelas grandes penalidades frente ao Tottenham (3-2), do seu antigo treinador português Nuno Espírito Santo, após empate a 2-2.

O Wolverhampton, com seis pontos, segue, à condição, no 13.º lugar da Liga inglesa, liderada pelo Liverpool, com 14, enquanto o Southampton é 16.º, com quatro, e segue à sexta jornada ainda sem vencer, depois de quatro empates e duas derrotas.