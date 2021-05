Wolverhampton de Espírito Santo vira resultado e bate o Brighton na liga inglesa

JN/Agências Hoje às 14:18 Facebook

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, virou este domingo um resultado negativo e aproveitou a inferioridade numérica do Brighton para se impor por 2-1, em jogo da 35.ª jornada da liga inglesa de futebol.

Lewis Dunk inaugurou o marcador para o Brighton aos 13 minutos, mas o defesa deixou a equipa visitante em inferioridade numérica a partir dos 53, ao ser expulso com cartão vermelho direto, e os 'wolves' aproveitaram para virar o resultado, com golos do espanhol Adama Traore (que tinha substituído o português Rúben Neves), aos 76, e de Morgan Gibbs-White, aos 90.

O Wolverhampton alinhou com um forte 'contingente' português na equipa inicial: o guarda-redes Rui Patrício, os médios João Moutinho, Rúben Neves e Vitinha e os avançados Fábio Silva -- que fez a assistência para o golo de Traore -- e Podence, enquanto Nélson Semedo foi suplente não utilizado.

O Wolverhampton, que venceu apenas três dos últimos 10 jogos na prova, manteve a 12.ª posição a salvo do eventual ataque do Crystal Palace, que tem menos quatro, mas um jogo em atraso, a disputar na terça-feira, frente ao Southampton, enquanto o Brighton ocupa a 15.ª posição.