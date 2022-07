Wolverhampton denuncia caso de racismo no jogo com o Farense

JN/Agências Hoje às 22:48 Facebook

Wolverhampton revelou que Hwang Hee-Chan foi alvo de comportamento racista por parte dos adeptos do Farense durante o particular entre as duas equipas, jogado este domingo, no Estádio São Luís, em Faro (1-1). O avançado fez o golo da equipa inglesa

"Estamos muito desapontados por reportarmos que um dos nossos jogadores foi vítima de tratamento discriminatório por parte dos adeptos adversários durante o jogo com o Farense. Vamos reportar o incidente à UEFA e pedir ao Farense e às autoridades competentes para investigarem o caso, bem como oferecer ao nosso jogador todo o apoio necessário", lê-se no comunicado.