Wolverhampton eliminado na Taça, Manchester City afasta Fulham

O Wolverhampton, treinado por Bruno Lage e com vários portugueses em campo, foi, este sábado, eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra pelo Norwich, que venceu por 1-0.

Um golo muito perto do intervalo do médio escocês Kenny McLean (45+1 minutos) traduziu a superioridade dos "canaries" diante de um "Wolves" sem algumas peças influentes, com José Sá no banco e que apenas fez entrar Raul Jiménez aos 64.

Um dia depois de receber o prémio de melhor treinador de janeiro da Liga inglesa, Bruno Lage viu a sua equipa sofrer a primeira derrota em sete jogos, quase dois meses após ter perdido em casa do campeão Manchester City (1-0).

A derrota deste sábado, num jogo com os portugueses Toti Gomes, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Podence e Fábio Silva, de início, e com o reforço Chiquinho, saído do banco, tem a agravante de deixar a equipa fora da Taça.

Um dia depois da surpreendente eliminação do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, o campeão europeu Chelsea, o West Ham e o Southampton estiveram em risco, mas conseguiram 'salvar' a continuidade no prolongamento.

Sem o treinador Thomas Tuchel, infetado com o novo coronavírus, o Chelsea precisou do tempo extra para afastar o modesto Plymouth, que ainda falhou um penálti aos 118 minutos, enquanto o West Ham foi duas vezes salvo "in extremis".

Os "hammers" estiveram a perder com o Kidderminster, da sexta divisão (Conferência Norte) até aos 90+1, com Declan Rice a levar o jogo para prolongamento, e foi também aos 120+1 que Bowen evitou o desempate por grandes penalidades, ao fazer o 2-1.

Já o Southampton também esteve a perder com o Coventry, da segunda divisão, e só garantiu a qualificação no prolongamento, pelo mesmo resultado de 2-1.

Sem surpresa, o campeão Manchester City, com João Cancelo a titular, Bernardo Silva apenas aos 78 minutos e Rúben Dias no banco, goleou por 4-1 o líder do Championship, o Fulham, do português Marco Silva.

A equipa até esteve a vencer, com um golo do "cobiçado" luso-inglês Fábio Carvalho, aos quatro minutos, mas Gundogan, aos seis, John Stones, aos 13, e Mahrez, aos 53 e 57, 'definiram' a diferença entre os líderes da "Premier" e do segundo escalão.

Apurados para os oitavos de final estão também Crystal Palace e Everton, que não deram grande margem de manobra aos adversários, com os primeiros a afastarem o Hartlepool (2-0), enquanto os "toffees", que estrearam o técnico Frank Lampard e tiveram André Gomes em campo, bateram o igualmente primodivisionaário Brentford (4-1).

A Taça de Inglaterra terá ainda hoje o Tottenham em campo, com os "spurs" a receberem o Brighton, enquanto o Liverpool e Leicester jogam apenas no domingo, com Cardiff e Nottingham Forest, respetivamente.