Wolverhampton em conversações por Palhinha

André Bucho Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

João Palhinha é um dos jogadores com mais mercado do plantel do Sporting e o Wolverhampton iniciou formalmente conversas com os leões para acordar a transferência do médio de 26 anos.

Os contactos estão ainda numa fase inicial, mas, ao que apurou o JN, o Sporting aponta para uma proposta entre os 20 e os 25 milhões de euros, com a possibilidade de se incluírem objetivos, aos quais quer adicionar os 10 milhões de euros que tem de pagar ao clube inglês pelos 50% do passe de Ruben Vinagre. O lateral, recorde-se, chegou esta época a Alvalade proveniente da formação inglesa.

Como já havíamos adiantado, o médio internacional português há muito que era seguido pelo emblema que tem Bruno Lage ao leme e que terminou a Premier League no décimo posto e, consequentemente, fora das competições europeias. Com Rúben Neves e João Moutinho com hipóteses de saírem, os "wolves" procuram soluções para o meio-campo e o jogador leonino encaixa no perfil pretendido.